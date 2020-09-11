ЦИК зарегистрировал Ляшко кандидатом в депутаты

25 октября в 208-м избирательном округе в Черниговской области пройдут довыборы в украинский парламент. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его уже зарегистрировали кандидатом.

О намерении баллотироваться в 208-м округе Ляшко заявил 5 июня Фото: Олег Ляшко / Facebook

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Радикальной партии Олега Ляшко кандидатом в нардепы в 208-м округе в Черниговской области. Об этом сам Ляшко написал в своем Facebook.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

О намерении баллотироваться в 208-м округе Ляшко заявил 5 июня. Кандидатом от партии "Слуга народа" по округу выдвинули юриста Анатолия Гунько.

Первым зарегистрированным кандидатом на округе стал беспартийный Алексей Оскер.