Дубинский возглавил список "Слуги народа" на выборах в Киевский облсовет

Первым номером списка "Слуги народа" на выборах депутатов Киевского областного совета значится народный депутат Александр Дубинский, в десятке – двое журналистов телеканала "1+1".

Народный депутат Украины, бывший ведущий программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа". Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В первой десятке есть еще двое сотрудников "1+1" – журналисты Владимир Тимофийчук и Игорь Колтунов.

Закон запрещает нардепам обладать другим представительским мандатом, поэтому в случае прохождения в облсовет Дубинскому придется выбирать, в каком органе власти работать.

Весной Дубинский намеревался побороться за пост мэра Киева, но "Слуга народа" выдвинула своим кандидатом Ирину Верещук. После этого он стал главой ячейки "Слуги народа" в Киевской области.

Местные выборы в Украине намечены на 25 октября.