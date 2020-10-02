"Клейма негде ставить". Дубинский обвинил министра инфраструктуры Криклия в коррупции

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что увеличение стоимости сертификации газобаллонного оборудования, перевод в частные компании системы сертификации для моряков, а также лоббирование изменений в технадзор за дорогами говорят о коррумпированности министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Александр Дубинский: У него даже фамилия говорящая Фото: Андрій Мигаль / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обвинил своего однопартийца, министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции. Свои претензии к министру он высказал в эфире телеканала "Наш" 29 сентября.

"У него даже фамилия говорящая, самое кричащее проявление коррупции в Кабинете Министров", – сказал Дубинский.

По его данным, Криклий увеличил стоимость сертификации газобалонного оборудования для автомобилей почти в четыре раза – с 800 до 3 тыс. грн. Дубинский предполагает, что министр заработал на этой операции от 300 до 600 млн грн.

Также, по словам нардепа, Криклий перевел в связанные с ним частные компании всю систему сертификации морской администрации и получение документов для моряков.

Еще одним признаком коррупции министра, по утверждению Дубинского, является лоббирование изменений в технадзор за дорогами. Согласно этим изменениям, как сказал политик, 2% от стоимости строительства дороги выплачивается организациям, которые контролируют установку дорожных знаков и нанесение разметки. Дубинский считает, что эти контролирующие организации также связаны с министром инфраструктуры.

"Вот клейма негде ставить. И человек до сих пор остается министром", – подытожил нардеп.

В мае этого года Дубинский заявил, что за изменение системы сертификации транспорта, использующего газобалонное оборудование, против Криклия Государственное бюро расследований завело уголовное производство.