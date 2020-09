В Украине хотят отдать в концессию семь железнодорожных вокзалов, включая "Киев-Пассажирский"

Мининфраструктуры Украины планирует привлечь 3,8 млн грн инвестиций за счет временной передачи вокзалов в частное управление.

В Украине начат пилотный проект концессии железнодорожных вокзалов, во временное владение инвесторам планируют передать центральный железнодорожный вокзал в Киеве, а также вокзалы Харькова, Николаева, Чопа Закарпатской области, Днепра, Хмельницкого и Винницы. Об этом на презентации 28 сентября рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Презентацию транслировала в Facebook неправительственная организация Reform Support Team at Ministry of Infrastructure of Ukraine.

Проект предусматривает реконструкцию и модернизацию вокзальных комплексов, создание новых объектов инфраструктуры, улучшение качества услуг.

Большинство вокзалов в Европе находятся под управлением частных операторов, пояснил Криклий.

"За прошлый год на содержание центрального вокзала [Киева ушло] 117 млн грн. Хотя он должен генерировать доходы, как это происходит в торговых центрах", – сказал глава Мининфраструктуры.

По данным ведомства, общий объем инвестиций составит 3,8 млн грн.

Впервые о возможности передачи в концессию вокзала "Киев-Пассажирский" заявил в январе 2019 года тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Верховная Рада приняла закон о концессиях 3 октября 2019 года. Согласно документу, термином "концессия" определяется форма государственно-частного партнерства, которая заключается в предоставлении прав на создание, строительство, ремонт, техническое переоснащение; управление объектом концессии; предоставление услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 17 октября.