За минувшую неделю на дорогах Украины начислено 3,5 млн грн платы за перегруз грузовиков – Криклий

С 21-го по 27 сентября инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с сотрудниками Нацполиции составили 411 актов нарушений габаритно-весовых параметров, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Наибольшие платы за проезд грузовиков были начислены в Херсонской, Одесской и Николаевской областях Фото: depositphotos.com

За прошедшую неделю на украинских дорогах начислено около 3,5 млн грн платы за перегруз грузовиков. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает 29 сентября пресс-служба ведомства.

С 21-го по 27 сентября инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с сотрудниками Нацполиции проверили почти 22 тыс. транспортных средств, а также составили 411 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Наибольшие платы за проезд были начислены в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

По сравнению с предыдущей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

В июне 2020 года нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время на дорогах Украины начнут функционировать 40 стационарных весовых комплексов, а контроль на дорогах будет круглосуточным.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ.