Зеленский: СБУ привлекут к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ряд сотрудников Укртрансбезопасности не контролируют движение грузовиков, которые едут с перегрузом, поэтому они утратили доверие к себе.

Зеленский: Как только человеческий фактор уйдет с дороги, все с дорогами будет хорошо Фото: president.gov.ua

Службу безопасности и Национальную полицию Украины привлекут к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах. Об этом 19 августа во время рабочей поездки в Запорожскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

По его словам, СБУ и Нацполицию привлекут к контролю на дорогах из-за отсутствия доверия к Укртрансбезопасности.

"Мы знаем о большой проблеме – мы строим [дороги], а "товарищи" из Укртрансбезопасности – не все, но в целом – они разрушают. Из-за того, что не контролируют перегруженные перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", – подчеркнул Зеленский.

Президент поставил Министерству инфраструктуры Украины задачу внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах и перезагрузить работу Укртрансбезопасности, чтобы сохранить построенные новые автодороги.

"Мне кажется, здесь реформа очень проста: как только человеческий фактор уйдет с дороги, все с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет – шесть "пилотов" мы уже сделали около Киева", – отметил Зеленский.

Как сообщил президент, в целом планируется закупить и установить 50–80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

24 июня 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время на дорогах Украины начнут функционировать 40 стационарных весовых комплексов, а контроль на дорогах будет круглосуточным.