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Зеленский попросил правоохранителей предотвратить перегруз машин на украинских дорогах

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что параллельно с борьбой с перегруженностью машин на дорогах следует разработать программу реформирования Укртрансбезопасности.

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Зеленский принял участие в селекторном совещании
Зеленский принял участие в селекторном совещании
Фото: president.gov.ua

Украинским правоохранителям следует обратить внимание на перегруженность автомобилей, следующих по автодорогам страны. Об этом 16 июня на селекторном совещании заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

Совещание, в котором также принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков, было посвящено "срочным мерам, направленным на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений".

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большое строительство" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране... С завтрашнего дня нам нужно совместно работать, чтобы сохранить наши дороги. Нет смысла строить дороги, которые сразу же разрушают. Нужно сохранить то, что имеем, и приумножить новой, качественной инфраструктурой", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что проблема перегруженных фур "фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали сооружать".

Глава государства считает, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, рассказали в Офисе президента.

Программа "Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта.

Теги: транспорт, Украина, автомобили, строительство, правоохранители, Владимир Зеленский, дороги, автомобиль, грузовик, Укртрансбезопасность
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