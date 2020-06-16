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Потураев заявил, что Зеленский не собирается объявлять досрочные выборы Рады

Замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Никита Потураев усомнился в достоверности информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить досрочные выборы Верховной Рады.

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Потураев заявил, что на встрече с Зеленским досрочные выборы в Раду не обсуждались
Потураев заявил, что на встрече с Зеленским досрочные выборы в Раду не обсуждались
Фото: radiosvoboda.org

Замглавы фракции "Слуги народа", народный депутат Никита Потураев считает, что досрочные выборы в Верховную Раду в ближайшее время объявлены не будут. Об этом он заявил в интервью "Фактам", комментируя информацию журналиста Юрия Бутусова.

10 июня Бутусов написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский "запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Верховную Раду, кадровых замен в правительстве и совмещения досрочных выборов с местными в октябре".

Потураев считает, что эта информация недостоверна.

"Юра, конечно, осведомленный журналист и мой хороший давний приятель и коллега, но я позволю себе усомниться в полученной им информации, поскольку видел президента буквально недавно и ни о чем подобном речь не шла, хотя обсуждали именно политическую повестку дня. Если бы эта тема возникла, безусловно, мы о ней поговорили бы", – заявил он.

Предыдущие выборы в Верховную Раду состоялись летом 2019 года. В соответствии с официальными результатами голосования, в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.

Теги: Украина, выборы, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, досрочные выборы, Никита Потураев
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