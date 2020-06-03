Для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят 25 новых комплексов взвешивания транспорта – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что на украинских дорогах обновят 50 передвижных устройств для взвешивания транспорта.

Для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят 25 новых комплексов взвешивания транспорта. Об этом 3 июня заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, установка современных комплексов автоматического контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") стала возможной благодаря поддержке Кабинетом Министров изменений в государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине.

Помимо этого, будут обновлены 50 передвижных устройств для взвешивания транспорта.

"В результате нарушения правил проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта разрушаются автодороги, увеличиваются расходы государства на их ремонт и количество ДТП на этих дорогах. На сегодня из 78 передвижных комплексов, закупленных в 2017 году, 50 требуют замены устройств для взвешивания (подкладных весов)", – уточнил Криклий.

Согласно изменениям, расходы на установку комплексов Weigh-in-Motion увеличены на 380,7 млн грн, а на приобретение 50 подкладных весов – на 15 млн грн.

27 февраля "Укравтодор" представил интерактивную карту, на которой можно следить за ремонтом дорог.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе 2019 года, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе того же года говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).



Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале 2020 года сообщил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в этом году составит 113 млрд грн.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца его каденции в стране будут достроены все государственные дороги.