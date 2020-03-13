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Ярославский: Тендеры – не показатель. Тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут и не появиться

Украине пора перейти от заявлений и тендеров к работам по реконструкции и развитию дорожной инфраструктуры, считает бизнесмен Александр Ярославский.

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Александр Ярославский: Я хотел бы уже увидеть хорошие дороги
Александр Ярославский: Я хотел бы уже увидеть хорошие дороги
Фото: Пресс-служба Александра Ярославского

Украинский бизнесмен, владелец DCH-Group Александр Ярославский заявил, что берется за ремонт или стройку участка в 300 км в районе Харьковской и Днепропетровской областей, для этого привлекает в компаньоны иностранную компанию. Об этом он рассказал в комментарии "НВ Бизнес".

"Это будет западный партнер, – сказал бизнесмен. – Это специалисты, которые многие десятилетия строят по миру дороги".

Он заявил журналисту, что его компания имеет опыт выполнения больших инфраструктурных проектов.

"Вы сейчас стоите на стадионе, который мы строили. Вы прилетаете в аэропорт [Харьков], который был построен практически с нуля. Я помогал Харькову и в строительстве дорог. Вокруг стадиона две или три дороги тоже мы строили", – подчеркнул Ярославский.

Бизнесмен добавил, что при предыдущих властях в тендерах участвовали только определенные компании, "неизвестно по каким критериям".

"Были определенные условия, которые я никогда не выполнял. Я даже не брался за них. Сейчас, как я понимаю, коррупционная составляющая убирается из этого бизнеса", – отметил он.

Ярославский убежден, что одним проведением тендеров нельзя решить проблему с некачественными дорогами в Украине.

"Тендеры – это не показатель. Я хотел бы уже увидеть хорошие дороги. Ну, послушайте, тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут так и не появиться. Меня интересует только финальный результат", – сказал бизнесмен.

В феврале Ярославский заявил, что уже нашел партнера для начала строительства дорог в Украине, но пока не хочет раскрывать его имя. "Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ней осваивать новое направление для DCH – дорожное строительство. Это порядка 100–300 км нового дорожного покрытия, – рассказал бизнесмен. – Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать".

На форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине "хоть в марте", как было озвучено в заявлениях премьера и главы "Укравтодора", писало издание "НВ Бизнес".

"У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься", – рассказал тогда Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях, как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastore" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка"), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (Международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб "Олимп"). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода "Электротяжмаш" и "Харьковоблэнерго", писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Александр Ярославский, строительство, тендер, дороги, инфраструктура
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