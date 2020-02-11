Ярославский сообщил, что у него уже есть стратегический партнер для строительства украинских дорог

Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что готов начать приводить в порядок дорожную инфраструктуру Украины.

Александр Ярославский: Двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать Фото: Пресс-служба Александра Ярославского

Для начала строительства дорог в Украине бизнесмен Александр Ярославский уже нашел партнера, но пока не хочет раскрывать его имя. Об этом он рассказал во время прямого включения в эфире канала "112 Украина" из кулуаров стратегической встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование", где он пообщался с журналистами.

"Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH – дорожное строительство. Это порядка 100–300 км нового дорожного покрытия", – рассказал Ярославский.

Встречу с представителями бизнеса провели президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

На просьбу журналистов прокомментировать итоги сегодняшней встречи "Сшить Украину" бизнесмен сказал: "Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать".

На вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: "Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро 2012".

На форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине "хоть в марте", как было озвучено в заявлениях премьера и главы "Укравтодора", писало издание "НВ Бизнес".

"У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься", – рассказал тогда Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях, как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка"), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб "Олимп"). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода "Электротяжмаш" и Харьковоблэнерго", писало агентство "Интерфакс-Украина".