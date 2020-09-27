"Это очень серьезные обвинения". В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из партии в знак протеста против распределения мест в списках политсилы перед местными выборами в Киевской области. В политсиле подчеркнули, что речи о выходе нардепа из состава парламентской фракции не идет.

Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы, заявили в партии Фото: Галушко Микола / Facebook

Служба безопасности пропрезидентской партии "Слуга народа" начала проверку заявлений своего нардепа Николая Галушко, который накануне сказал, что на местных выборах "все места в списках политической партии "Слуга народа" проданы".

"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки", – сказано в заявлении политсилы, опубликованном в Facebook.

В партии отметили, что проверяют также информацию, которую предоставил руководитель киевской областной организации партии "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский.

"По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы. Руководство партии "Слуга народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек – и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", – добавили в политсиле.

Как сказано в заявлении, Галушко пока не подал заявление о выходе из партии; о его выходе из парламентской фракции "Слуга народа" речи не идет.