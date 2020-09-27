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ПОЛИТИКА

"Это очень серьезные обвинения". В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из партии в знак протеста против распределения мест в списках политсилы перед местными выборами в Киевской области. В политсиле подчеркнули, что речи о выходе нардепа из состава парламентской фракции не идет.

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Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы, заявили в партии
Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы, заявили в партии
Фото: Галушко Микола / Facebook

Служба безопасности пропрезидентской партии "Слуга народа" начала проверку заявлений своего нардепа Николая Галушко, который накануне сказал, что на местных выборах "все места в списках политической партии "Слуга народа" проданы". 

"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки", – сказано в заявлении политсилы, опубликованном в Facebook. 

В партии отметили, что проверяют также информацию, которую предоставил руководитель киевской областной организации партии "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский.

"По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы. Руководство партии "Слуга народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек – и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", – добавили в политсиле. 

Как сказано в заявлении, Галушко пока не подал заявление о выходе из партии; о его выходе из парламентской фракции "Слуга народа" речи не идет.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/958194494686550

Галушко в 2019 году выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр – Бровары Киевской области). Является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. За парламентскую каденцию Галушко ни разу не выступил ни с трибуны, ни с места.

26 сентября он обнародовал в Facebook видеообращение, в котором объявил о выходе из партии в знак протеста против распределения мест в списках политсилы перед местными выборами в Киевской области.

Теги: коррупция, местные выборы, Александр Дубинский, Слуга народа, Николай Галушко
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