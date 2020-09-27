Нардеп Галушко заявил о выходе из партии "Слуга народа"

По словам члена парламентской фракции монобольшинства Николая Галушко, на местных выборах в Киевской области места в списках "Слуги народа" были проданы, поэтому он в знак протеста выходит из партии.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из партии в знак протеста против распределения мест в списках политсилы перед местными выборами в Киевской области. Об этом нардеп сообщил в Facebook вечером 26 сентября.

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому, Галушко заявил: "Сейчас на местных выборах все места в списках политической партии "Слуга народа" проданы. Призыв идти на выборы и бороться с коррупционерами и старыми элитами на местах, к сожалению, – это просто слова".

Он не привел конкретных примеров "продажи" мест в списках, заметив, что достаточно их просмотреть, чтобы все понять.

"В такой политической партии ни я, ни моя команда участвовать дальше не будем", – подытожил нардеп.

Галушко в 2019 году выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр – Бровары Киевской области). Является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. За парламентскую каденцию Галушко ни разу не выступил ни с трибуны, ни с места.