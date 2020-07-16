Все кандидаты от "Слуги народа" перед местными выборами пройдут проверку СБУ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что на местных выборах будет открытая система определения кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

Зеленский: У СБУ и других правоохранительных органов будем просить помощи, чтобы потом не было сюрпризов Фото: president.gov.ua

Партия "Слуга народа" проведет тщательную проверку своих кандидатов, претендующих на избрание в местные органы власти. Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook 16 июля.

По словам главы государства, будет открытая система определения кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

"Мы не можем проследить за всей страной, но у нас есть принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку. У Службы безопасности мы будем просить помощи и у других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", – сказал Зеленский.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.