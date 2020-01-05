Дубинский решил распродать свой элитный автопарк

Нардепа от политсилы "Слуга народа" Александра Дубинского возмутила информация СМИ о подаренных ему матерью автомобилях. Народный депутат заявил, что пользовался этими автомобилями и раньше, а теперь просто оформил их на себя.

Дубинский заявил, что пользовался подаренными автомобилями и раньше, а теперь просто оформил их на себя Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал СМИ, которые опубликовали новости, что мать подарила ему три автомобиля, тупыми и одиозными.

Дубинский заявил, что пользовался подаренными матерью автомобилями и раньше, а теперь просто оформил их на себя.

"Подтверждаю для тупых и одиозных эту информацию: данные автомобили постоянно находятся в моем пользовании, и поэтому удобнее оформить их на себя для выполнения норм закона об обязательном декларировании", – написал нардеп в Facebook 3 декабря.

Также Дубинский сообщил, что его семья намерена продать часть автомобилей, "многие из которых имеют историческую ценность".

"Они будут проданы на открытом аукционе одним лотом ориентировочно до конца февраля – марта 2020 года. 20% суммы, полученной от продажи машин, среди которых очень редкие модели Mercedes-Benz AMG, будут отправлены на благотворительность. Напомню, что сейчас я в полном объеме перечисляю деньги от продажи одного автомобиля (Subaru Impreza WRX STI) больным онкологией детям. Информация об этом также находится в моей декларации", – подытожил Дубинский.

В конце декабря – начале января депутат подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции три сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он проинформировал, что в конце декабря 2019 года получил от своей матери Аллы Березовской в подарок три автомобиля: Mercedes-Benz G 55 2009 года (за 1,261 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1,123 млн грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 тыс. грн), а в начале января 2020 года за 1,15 млн грн приобрел Cadillac Escalade 6.2i 2010 года выпуска у гражданина Украины Александра Тимощука. Ежегодную декларацию нардеп пока не опубликовал.

По данным журналистов проекта Bihus.info, Дубинскому и его матери принадлежат 17 автомобилей, среди которых – Maserati и коллекция Mercedes, а также 24 квартиры, два дома, 70 соток земли. Общая стоимость имущества – около $2,5 млн.

Дубинский утверждает, что все свои деньги он заработал законно и "вложил" в экономику Украины, а по поводу автопарка, который принадлежит его матери, депутат сказал журналистам: "Мама любит скорость!"

Бывший журналист Дубинский прошел в парламент по спискам партии "Слуга народа". До избрания в Верховную Раду он вел программу "Гроші" на телеканале "1+1".