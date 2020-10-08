Волянский: Первая волна COVID-19 в Украине должна завершиться в апреле – мае следующего года с окончанием холодного сезона

Мягкое течение эпидемии COVID-19 в Украине связано с соблюдением мер профилактики и тем, что 5–10% переболевших людей уже играют роль иммунной прослойки в обществе. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

"Сейчас у нас наблюдается примерно та стадия [развития эпидемии], что была весной в Италии и Испании, то есть активное начало первой волны. Но, к счастью, если у них отмечалось 700–800 летальных исходов в день, у нас – в пределах 100. Это чуть более мягкий вариант, чем весной в Европе и Нью-Йорке. Однако остается вероятность более тяжелого сценария с 200–300 смертей в сутки. Но, на мой взгляд, на такой уровень, как в Европе, мы не выйдем", – сказал доктор.

По его мнению, первая волна COVID-19 в Украине может завершится весной следующего года.

"Более мягкое течение связано у нас с тем, что в течение последних семи месяцев люди многому научились. Реально соблюдаются нормы дистанцирования. Кроме того, некоторая часть населения, на мой взгляд, от 5% до 10% населения уже была инфицирована и теперь играет роль иммунной прослойки в обществе. Чтобы минимизировать потери, властям надо адаптировать карантин в сторону защиты групп риска. Нужны более серьезные точечные меры для защиты людей, которым грозит более тяжелое течение болезни и летальный исход. Тогда течение первой волны и далее будет более мягким. Завершиться она должна в апреле – мае следующего года с окончанием холодного сезона", – отметил Волянский.

При этом он подчеркнул, что людям нужно и дальше придерживаться рекомендованных мер профилактики заражения – соблюдать дистанцию, носить маски и чаще мыть руки.

"Как ни странно, маска под носом тоже механизм сдерживания. Она тоже работает, потому что основное распыление вируса идет, когда мы громко разговариваем, кричим, поем. И прикрывая хотя бы рот маской, люди уменьшают количество выдыхаемого аэрозоля. Носовое дыхание – не самый весомый источник распространения вируса", – сообщил врач.

8 октября количество новых случаев COVID-19 впервые с начала эпидемии превысило 5 тыс. Всего за прошедшие сутки подтверждено 5397 случаев заражения, умерло 93 пациента. Наибольшее количество погибших за сутки до этого регистрировали 3 октября, когда умерли 92 пациента.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в больницах находится свыше 20 тыс. людей с диагнозом COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровели 108 233 пациента.