Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство

По словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка, который переболел COVID-19, во время лечения он пользовался индивидуальными предметами быта, чтобы не заразить проживающую с ним маму.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк в интервью "Фактам" рассказал, что во время лечения COVID-19 они с мамой разделили пространство и пользовались каждый своим термометром.

Беленюк отметил, что несмотря на совместное проживание, у его мамы нет симптомов коронавируса.

"Я переживаю за нее больше, чем за себя. Ведь люди старшего возраста переносят болезнь тяжелее. Чтобы мама не заразилась, мы разграничили в доме пространство: у меня свой термометр, свои чашки, мы не дышим друг на друга", – поделился нардеп.

29 сентября Беленюк сообщил, что заразился коронавирусом, у него были повышенная температура и ломота в теле. 7 октября он написал в микроблоге, что получил отрицательный тест на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровело 108 233 пациента.