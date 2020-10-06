Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов

Заразившийся коронавирусом народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк обнародовал ролик, в котором запечатлен с оружием в руках.

В конце сентября Беленюк сообщил, что заразился коронавирусом Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и борец греко-римского стиля Жан Беленюк 5 октября в Instagram разместил ролик, в котором запечатлен во время стрельбы по мишеням одновременно из двух пистолетов.

Использовав все патроны, Беленюк поворачивает пистолеты дулом к себе и дует на них.

"Зарисовка "Я и коронавирус", – подписал он видео.

"Обстрел "Ковида", – отреагировали на видео его подписчики.

"Технику безопасности при обращении с оружием не сдал. Но вирус явно изрешетил", – отметили фолловеры.

29 сентября Беленюк сообщил, что заразился коронавирусом.

По состоянию на 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончалось 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.