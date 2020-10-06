В Украине за сутки скончались 90 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 4348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 октября данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Умерло за сутки 90 пациентов с COVID-19, выздоровело 2149 человек.
Сутками ранее было зарегистрировано 3774 новых больных.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 234 584 случая коронавирусной инфекции, скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.