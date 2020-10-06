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В Украине за сутки скончались 90 пациентов с COVID-19

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтверждено 234 584 случаев COVID-19.

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От коронавируса в Украине умерло более 4,5 тыс. человек
От коронавируса в Украине умерло более 4,5 тыс. человек
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 4348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 октября данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Умерло за сутки 90 пациентов с COVID-19, выздоровело 2149 человек.

Сутками ранее было зарегистрировано 3774 новых больных

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 234 584 случая коронавирусной инфекции, скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 6930;
  • Волынская область – 8880;
  • Днепропетровская область – 7372;
  • Донецкая область – 4561;
  • Житомирская область – 7070;
  • Закарпатская область – 10 317;
  • Запорожская область – 4746;
  • Ивано-Франковская область – 14 451;
  • Киев – 25 091;
  • Киевская область – 10 099;
  • Кировоградская область – 1194;
  • Луганская область – 1333;
  • Львовская область – 21 494;
  • Николаевская область – 3894;
  • Одесская область – 15 021;
  • Полтавская область – 3270;
  • Ровенская область – 13 374;
  • Сумская область – 5676;
  • Тернопольская область – 14 610;
  • Харьковская область – 21 451;
  • Херсонская область – 1544;
  • Хмельницкая область – 7263;
  • Черкасская область – 4687;
  • Черновицкая область – 15 444,
  • Черниговская область – 4812.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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