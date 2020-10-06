В Минздраве Украины допускают ужесточение карантина по всей стране

Основным показателем для ужесточения карантина в Украине является заполненность коек, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает ужесточение карантина на всей территории Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Министр объяснил, что основным показателем для ужесточение карантина является способность медицинской системы оказывать помощь больным COVID-19.

"У нас общее количество коек, которые сегодня отводятся под лечение COVID-19, составляет около 37 тыс. На сегодня в больницах находится с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него 16 745 человек. Понятно, что если и дальше будет увеличиваться такими темпами и мы выйдем [на заполненность коек] более чем на 60%, то мы будем действовать не исключительно в пределах адаптивного карантина, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны", – отметил он.

При этом Степанов подчеркнул, что речь не идет о полной остановке страны.

"Очень важно найти баланс, страна должна экономически выдержать. Я не считаю, что его (полный локдаун. – "ГОРДОН") надо делать. Но в то же время введение ограничений, которые будут разрывать цепь передачи болезни, – это может быть", – добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.