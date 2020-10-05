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В МВД Украины зафиксирован антирекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

По данным МВД Украины, за минувшие выходные коронавирусную инфекцию подтвердили у 294 правоохранителей.

Больше всего больных сотрудников МВД зарегистрировали за сутки в Киеве
Больше всего больных сотрудников МВД зарегистрировали за сутки в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Министерстве внутренних дел Украины установлен антирекорд по количеству выявленных за сутки больных с COVID-19. Об этом 5 октября ведомство проинформировало в Telegram.

"За выходные коронавирусной болезнью заболело 294 правоохранителя. За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым антирекордом. ...За прошедшую неделю коронавирусной болезнью заболело 1175 правоохранителей", – говорится в сообщении.

По данным МВД, больше всего новых пациентов зарегистрировали за сутки в Киеве (35), а также в Хмельницкой (15) и Луганской (восемь) областях.

"С начала пандемии на COVID-19 заболело 6441 работник МВД, 5751 человек выздоровел, 16 правоохранителей умерли", – отметили в ведомстве.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных с COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Теги: Киев, МВД, Луганская область, Хмельницкая область, антирекорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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