В МВД Украины зафиксирован антирекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

По данным МВД Украины, за минувшие выходные коронавирусную инфекцию подтвердили у 294 правоохранителей.

Больше всего больных сотрудников МВД зарегистрировали за сутки в Киеве Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Министерстве внутренних дел Украины установлен антирекорд по количеству выявленных за сутки больных с COVID-19. Об этом 5 октября ведомство проинформировало в Telegram.

"За выходные коронавирусной болезнью заболело 294 правоохранителя. За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым антирекордом. ...За прошедшую неделю коронавирусной болезнью заболело 1175 правоохранителей", – говорится в сообщении.

По данным МВД, больше всего новых пациентов зарегистрировали за сутки в Киеве (35), а также в Хмельницкой (15) и Луганской (восемь) областях.

"С начала пандемии на COVID-19 заболело 6441 работник МВД, 5751 человек выздоровел, 16 правоохранителей умерли", – отметили в ведомстве.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных с COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.