Полякова прокомментировала свой концерт в Харькове, после которого полиция открыла уголовное производство

Украинская певица Оля Полякова заявила, что "шумиха" вокруг ее концерта в Харькове связана с "предвыборным срачем".

5 октября украинская певица Оля Полякова прокомментировала в Instagram открытие полицией уголовного производства после ее концерта в Харькове.

"Всех, кто волнуется по поводу того, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта, посвященному Дню учителя, я хочу успокоить. Смотрите, я дома, в халате, мне ничего не угрожает. И, конечно же, хочу сказать, что сегодня вся шумиха по поводу мероприятий и концертов связана непосредственно с предвыборным срачем", – сказала Полякова.

По словам певицы, "все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое ежедневно посещает столько людей", что ей, Поляковой, "столько и за год не собрать".

"Поэтому, дорогие мои, берегите себе. Мойте руки, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости, особенно перед выборами", – отметила она.

4 сентября полиция Харьковской области уведомила, что по факту проведения 3 октября в Новобаварском районе Харькова концерта с участием Поляковой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось и на нем присутствовали около 2 тыс. человек.

С 28 сентября Харьков находится в "оранжевой" зоне ограничений.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных с COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.