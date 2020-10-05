Глава Нацполиции сообщил, сколько протоколов составили за нарушение карантина

Сотрудники Национальной полиции сейчас составляют админпротоколы только на злостных нарушителей карантина – владельцев заведений питания и ночных клубов, граждан стараются только предупреждать. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

За полгода украинские правоохранители составили около 30 тыс. админпротоколов за нарушения карантина. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Полиция сейчас очень толерантно работает, составляя протоколы только на злостных нарушителей... Мы составляем протоколы на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов. Граждан мы стараемся только предупреждать. И как правило, граждане понимают нас", – отметил глава Нацполиции.

По его словам, не все составленные протоколы рассмотрены судами.

"Во-вторых, судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом "ну зачем же сразу штрафовать наших граждан". То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу. Хочу сказать, что ошибки допускали все, но на сегодняшний день и уровень заполнения протоколов, и уровень документирования фактов нарушения карантина на порядок выше", – добавил Клименко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230,2 тыс. человек, 4430 человек умерли, 101,3 тыс. выздоровели.