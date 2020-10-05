Ограничительные меры в регионах дают результат в борьбе с COVID-19 – совещание у Зеленского

В городах "красной" зоны динамика распространения COVID-19 уменьшается, сообщили президенту Владимиру Зеленскому на совещании 5 октября.

Ограничительные меры в регионах дают результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании 5 октября, пишет пресс-служба главы государства.

"Так, в городах в "красных" зонах уменьшается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Кто именно из участников совещания сообщил президенту эту информацию, в пресс-службе не уточнили.

Также на совещании обсуждался вопрос доплат медикам. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что на выплаты за сентябрь медучреждениям уже перечислили 670 млн грн, а договоры с Нацслужбой здоровья заключили 80% больниц.

Президент призвал ускорить процесс обеспечения подведенным кислородом койко-мест в больницах.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель – более 80%", – сказал он, добавив, что существует проблема загруженности лабораторий.

Зеленскому сообщили, что необходимые документы готовы и правительство планирует принять их в пятницу, 9 октября.

"Я знаю, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева. Это важная информация, и правительство должно активно сотрудничать, чтобы эта помощь не была потеряна", – добавил президент.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз его продлили до 1 ноября.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230,2 тыс. человек, 4430 человек умерли, 101,3 тыс. выздоровели.