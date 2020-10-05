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Матчи Лиги наций с Германией и Испанией в Киеве состоятся со зрителями – Кличко

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей
Виталий Кличко: Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве разрешили проводить международные матчи по футболу в присутствии зрителей, которые заполняют стадион не более чем на 30%, сообщил на онлайн-пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которое ожидали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей", - сообщил Кличко.

С соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное присутствие болельщиков на таких матчах:

  • 9 октября на стадионе "Оболонь" – квалификационный раунд чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
  • 10 октября на "Олимпийском" – игра сборных Украины и Германии а рамках Лиги наций УЕФА;
  • 13 октября – тоже на "Олимпийском" – выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.

"Будем ждать, болеть и соблюдать правила безопасности на стадионах", – сказал Кличко.

1 октября исполком УЕФА утвердил решение, согласно которому на международных матчах со следующей недели смогут присутствовать зрители (не более 30% от вместимости стадиона), если это не противоречит местным противоэпидемическим правилам.

Киев отнесен к "желтой" карантинной зоне.

Теги: Киев, футбол, Виталий Кличко, УЕФА, Лига наций УЕФА
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