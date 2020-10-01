В Украине обновили карантинное зонирование, в "красной" зоне – два города

К "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 с 5 октября будут отнесены Канев Черкасской области и Тернополь.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 1 октября обновила распределение карантинных зон. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Новое зонирование начнет действовать с 5 октября.

В "красную" зону попали Канев Черкасской области и Тернополь. С 28 сентября в "красной" зоне были Тернополь и Бережаны Тернопольской области. С понедельника Бережаны станут "оранжевыми".

Киев остается в "желтой" зоне, отметил Немчинов.

Министр опубликовал список населенных пунктов и районов, которые вошли в "оранжевую" зону.

Также Немчинов обнародовал список населенных пунктов "желтой" зоны.

Ограничения будут действовать минимум 14 дней, отметил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерло, 94 443 выздоровело.