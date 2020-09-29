Нидерланды усиливают карантин

Из-за роста количества больных COVID-19 в Нидерландах на три недели ужесточают карантинные мероприятия.

Нидерланды на три месяца ужесточают карантин по коронавирусу Фото: pixabay.com

С 18.00 29 сентября в Нидерландах усилили карантинные мероприятия. Об этом говорится на сайте нидерландского правительства.

Решение принято из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. Ограничения будут действовать в течение трех недель.

В частности, заведения общепита будут работать до 21.00, магазины – до 22.00, спортивные столовые будут закрыты.

Люди контактных профессий должны будут регистрировать клиентов.

Бронирование мест в кинотеатре или ресторане может быть сделано для одной семьи или максимум четырех человек, не считая детей.

Посещение закрытых помещений с потоком людей, таких как библиотеки и музеи, разрешается при условии резервирования на определенный период.

Рекомендовано работать из дома и ограничить количество гостей в собственном доме до трех человек, включая детей до 12 лет.

Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.