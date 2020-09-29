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Нидерланды усиливают карантин

Из-за роста количества больных COVID-19 в Нидерландах на три недели ужесточают карантинные мероприятия.

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Нидерланды на три месяца ужесточают карантин по коронавирусу
Нидерланды на три месяца ужесточают карантин по коронавирусу
Фото: pixabay.com

С 18.00 29 сентября в Нидерландах усилили карантинные мероприятия. Об этом говорится на сайте нидерландского правительства.

Решение принято из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. Ограничения будут действовать в течение трех недель.

В частности, заведения общепита будут работать до 21.00, магазины – до 22.00, спортивные столовые будут закрыты.

Люди контактных профессий должны будут регистрировать клиентов.

Бронирование мест в кинотеатре или ресторане может быть сделано для одной семьи или максимум четырех человек, не считая детей.

Посещение закрытых помещений с потоком людей, таких как библиотеки и музеи, разрешается при условии резервирования на определенный период.

Рекомендовано работать из дома и ограничить количество гостей в собственном доме до трех человек, включая детей до 12 лет.

Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Института Джонса Хопкинса, на 29 сентября число зараженных в Нидерландах составило более 122 тыс. человек, умерло 6,4 тыс., около 3,8 тыс. преодолели болезнь.

Теги: Нидерланды, карантин, болезнь, ограничения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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