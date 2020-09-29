Нидерланды усиливают карантин

С 18.00 29 сентября в Нидерландах усилили карантинные мероприятия. Об этом говорится на сайте нидерландского правительства.
Решение принято из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. Ограничения будут действовать в течение трех недель.
В частности, заведения общепита будут работать до 21.00, магазины – до 22.00, спортивные столовые будут закрыты.
Люди контактных профессий должны будут регистрировать клиентов.
Бронирование мест в кинотеатре или ресторане может быть сделано для одной семьи или максимум четырех человек, не считая детей.
Посещение закрытых помещений с потоком людей, таких как библиотеки и музеи, разрешается при условии резервирования на определенный период.
Рекомендовано работать из дома и ограничить количество гостей в собственном доме до трех человек, включая детей до 12 лет.
Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Института Джонса Хопкинса, на 29 сентября число зараженных в Нидерландах составило более 122 тыс. человек, умерло 6,4 тыс., около 3,8 тыс. преодолели болезнь.