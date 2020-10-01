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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Если не хотите, чтобы всю Украину опять закрыли на жесткий карантин – наденьте, бл…дь, маску!

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200 тыс. заражений. 4000 смертей. 4000 выявлений в сутки. 2% летальность. Это значит, что из 4000 тех, кто вчера заразился, 80 может умереть.

Период "Это развод. За…бали своими масками. Идите на х...й с вашим коронавирусом. Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении" сменился периодом "Ой, бля. Не дай бог! У меня вокруг уже куча людей заболели. Только бы в легкой форме – чтобы не госпитализация. А если вдруг я – койки в больницах хоть есть?!".

В связи с этим. Снова обращаюсь к дебилам, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.

Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге, было 300 случаев в сутки – сегодня уже 4000.

Так вышло. Мы с вами, кретинами, сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

Доказанный факт. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и у разных людей протекает по-разному.

Кто-то не замечает. Кто-то умирает. Умирать не хочется. И на ИВЛ тоже не хочется. В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Да. Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда – неясно, кто именно больной. Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей. А за вами, дураками, ходим мы.

Поэтому. Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах – ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук. Не хотите, чтобы у нас наступил п…здец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин – наденьте, бл…дь, маску!

Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, карантин, больницы, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, маски
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