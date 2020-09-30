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Вторая волна коронавируса. Словакия и Чехия вводят чрезвычайное положение

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти Словакии и Чехии повторно вводят режим чрезвычайного положения.

В Чехии признали вторую волну коронавируса
В Чехии признали вторую волну коронавируса
Фото: ЕРА

30 сентября правительство Словакии объявило о введении чрезвычайного положения в стране с 1 октября сроком на 45 дней. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19.

Как написал в Facebook премьер-министр Игор Матович, по истечении этого срока режим будет или отменен, или продлен, отметил он.

https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10220527501870014

Число участников любых массовых мероприятия не должно превышать 50, заявил Матович.

"Если на хоккейном матче в составе команд будет 50 хоккеистов, то игра пройдет без зрителей. Если в на спектакле в театре будут заняты 20 актеров, то зрителей будет максимум 30", – разъяснил он.

https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10220527318585432

Агентство TASR напоминает, что закон ограничивает срок чрезвычайного положения 90 днями.

Аналогичное решение 30 сентября приняло правительство Чехии. Чрезвычайное положение в стране начнет действовать 5 октября, информирует телеканал ČT24.

Правительство одобрило предложение министра здравоохранения Романа Примулы запретить собрания численностью более 10 человек в помещении и 20 – на улице. На свадьбах и похоронах разрешено присутствие 30 человек. Местные власти в регионах с неблагоприятной эпидобстановкой получают право закрывать средние школы на срок до двух недель.

По словам Примулы, максимальный срок действия ЧП – один месяц.

С 12 марта по 17 мая в Чехии уже действовало чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса. 13 сентября в стране заявили о второй волне COVID-19. По информации чешского министерства здравоохранения, сейчас насчитывается 34 448 активных случаев заболевания.

В Словакии режим ЧП также введен повторно. По сведениям Domov, сейчас болеют 5698 жителей страны.

Теги: Чехия, Словакия, правительство, чрезвычайное положение, свадьба, похороны, школы, спектакль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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