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"Столичные чиновники не могут аргументировать целесообразность". В Полтаве отказались усиливать карантин

Секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота призвал жителей города работать в обычном режиме и пообещал помощь в случае привлечения к ответственности за нарушение карантина в "оранжевой" зоне COVID-19.

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Шамота: Никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает
Шамота: Никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает
Фото: Олександр Шамота / Facebook

В Полтаве не намерены усиливать карантинные ограничения в связи с попаданием города в "оранжевую" зону распространения коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook заявил 5 октября секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.

"Оранжевая" зона – столичные чиновники во властных кабинетах не могут аргументировать экономическую целесообразность карантина, но продолжают навязывать на местах закрытия и ограничения работы учреждений сферы обслуживания, спортивных учреждений и в транспорте. Компенсации за вынужденный простой предпринимателям, людям, которые потеряют работу? Нет, не слышали", – написал он.

Секретарь горсовета отметил, что "коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того, работают ли учреждения торговли и обслуживания".

"Поэтому государство должно делать акцент на своевременной диагностике и лечении заболевших, а не сажать малый и средний бизнес под домашний арест. Ограничения в транспорте также не облегчают условия для работы людей – теряют и перевозчики, и городской бюджет, и люди, которые не могут добраться до работы. Призываю всех работать в обычном режиме", – заявил Шамота.

Он рассказал, что в Полтаве создали "горячую линию бесплатной правовой помощи", и опубликовал номер юристов.

"Профессиональный адвокат поможет вам обжаловать протокол об админнарушении в суде", – пообещал Шамота.

В видеообращении, которое он разместил, секретарь горсовета подчеркнул, что "никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает".

https://www.facebook.com/oleksandr.shamota/videos/343770423405950/

По данным горсовета за 5 октября, в Полтаве за сутки зафиксировано 119 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии – 1510. Скончалось 14 больных с коронавирусной инфекцией.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

С 28 сентября Полтава находится в "оранжевой" зоне ограничений.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных с COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Теги: транспорт, Полтава, эпидемия, бюджет, бизнес, горсовет, юрист, карантин, чиновники, предприниматели, ограничения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, коронавирус, Александр Шамота
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