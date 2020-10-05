В "Слуге народа" COVID-19 болеют восемь депутатов – Евгения Кравчук

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что депутаты, заболевшие две недели назад коронавирусной инфекцией, сдают контрольные тесты.

Кравчук: После изменений в законодательство комитеты можно проводить в режиме видеоконференций, потому работоспособность парламент не потеряет Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

В парламентской фракции "Слуга народа" восемь народных депутатов болеют COVID-19. Об этом 5 октября в комментарии UNN рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, сейчас сдают контрольные тесты нардепы, заболевшие две недели назад. Часть депутатов находятся на самоизоляции из-за контакта с больными в семье или на работе.

"Ближайшие две недели по плану депутаты работают в комитетах: проводят рабочие группы, заседания комитетов. После изменений в соответствующее законодательство комитеты можно проводить в режиме видеоконференций, потому работоспособность парламент не потеряет", – отметила Кравчук.

Она отметила, что во фракции надеются на уменьшение количества больных.

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230,2 тыс. человек, 4430 человек умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.