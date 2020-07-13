"Оппоненты устроили цирк". В СМИ появились тезисы "Слуги народа" к годовщине фракции

В опубликованных агентством LB.ua тезисах "Слуги народа" говорится, что фракция войдет в историю тем, что на ее долю выпали самые большие испытания в истории независимой Украины.

Депутаты партии "Слуга народа" получили файлы с основными тезисами к годовщине создания монобольшинства. Об этом рассказал источник LB.ua.

В документе сказано, что фракция "Слуги народа" войдет в историю тем, что на ее долю выпали самые большие испытания в истории независимой Украины. В частности, упоминаются война на Донбассе и кризис, вызванный пандемией COVID-19. Также отмечаются темпы работы и самоотверженность депутатов и количество принятых законов.

Также в документе акцентируют внимание на количестве законопроектов, "на принятие которых ранее никто не решался" и на том, что монобольшинство "никогда не держало людей на должностях лишь потому, что они "свои".

Вместе с тем отмечается, что Рада в 2020 году потеряла темп работы над законопроектами.

"Во-первых, потому, что от "турборежима" мы перешли к проектам системных изменений, работа над которыми более тщательная и долгая. Во-вторых, оппоненты решили устроить цирк с поправками – сначала в земельный закон, затем – в закон об игорном бизнесе, внесли более чем 4 тыс. и более чем 3 тыс. правок соответственно. Однако "Слуга народа" создала механизм противодействия "поправочному спаму". В-третьих, тормозным фактором стал коронавирус, который коснулся депутатов, потому что депутаты – тоже люди, и усложнил работу парламента", – говорится в документе.

По результатам парламентских выборов 2019 года партия "Слуга народа" набрала 42,44%. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. Сейчас во фракции 248 нардепов.