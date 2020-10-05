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"Не бойтесь COVID-19". Трамп заявил, что сегодня его выпишут из больницы

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и в 18.30 (1.30 по Киеву) его выпишут из больницы.

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Трамп 2 октября сообщил, что у него подтвержден COVID-19
Трамп 2 октября сообщил, что у него подтвержден COVID-19
Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп, который ранее сообщил о своем инфицировании коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил, что 5 октября его выпишут из больницы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я выпишусь из медицинского центра Уолтера Рида сегодня в 18.30 (1.30 по Киеву). Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. При администрации мы разработали действительно отличные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", – заявил он.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше".

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось", а врачи настроены "осторожно оптимистично", добавил Медоуз.

Конли 4 октября заявил, что состояние президента продолжает улучшаться и его могут выписать 5 октября.

Трамп в воскресенье на машине проехался по периметру медцентра, где проходит лечение. Врачи подвергли критике этот поступок.

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