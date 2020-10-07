Беленюк сообщил, что выздоровел от COVID-19

29 сентября нардеп Жан Беленюк сообщил, что заразился коронавирусом, но уже спустя восемь дней он сдал отрицательный тест.

Беленюк является чемпионом мира по греко-римской борьбе Фото: noc-ukr.org

Народный депутат от фракции "Слуга народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк 7 октября написал в Instagram, что вылечился от COVID-19.

Пост спортсмен сопроводил фото, на котором он проводит красивый прием на ковре.

"Ну вы поняли, что произошло с коронавирусом?" – шутя поинтересовался Беленюк.

По его словам, 6 октября он сдал тест, а сегодня узнал, что его результат – отрицательный.

29 сентября Беленюк сообщил, что заразился коронавирусом, у него были повышенная температура и ломота в теле.