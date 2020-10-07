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Изобретатель "пенальти черпачком" Паненка попал в реанимацию с коронавирусом

Знаменитый чешский футболист Антонин Паненка подключен к аппарату жизнеобеспечения, тест подтвердил у него COVID-19. Паненка первым в мире исполнил удар с 11-метровой отметки, когда после обманного движения вратарь летит в угол, а мяч тихо закатывается в сетку по центру ворот.

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Паненка является почетным президентом ФК "Богемианс"
Паненка является почетным президентом ФК "Богемианс"
Фото: ЕРА

71-летний почетный президент футбольного клуба "Богемианс" (Прага), в прошлом знаменитый полузащитник Антонин Паненка госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил сайт "Богемианса".

Тесть на коронавирус у звезды чешского футбола оказался положительным. Сейчас Паненка подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Футболист известен как изобретатель "пенальти черпачком" – удара с 11-метровой отметки, при котором после обманного движения бьющего вратарь летит в угол, а мяч тихо закатывается в сетку по центру ворот.

Впервые этот прием Паненка применил на международной арене 20 июня 1976 года в послематчевой серии финала чемпионата Европы между сборными Чехословакии и ФРГ. При счете 4:3 хавбек обманул голкипера немцев Зеппа Майера и принес чехословацкой команде титул победителей.

ВИДЕО
Видео: Footballazo Sports Video / YouTube

Всего за сборную Чехословакии Паненка сыграл 59 матчей, забил 17 мячей.

Теги: футбол, Чехия, Чехословакия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация
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