Главный тренер "Волыни" заболел COVID-19

Наставник футбольного клуба Первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак сдал два теста на коронавирус, оба оказались положительными.

Тлумак, у которого два теста оказались положительными, находится на домашнем лечении pixabay.com

Главный тренер футбольного клуба Первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак сообщил FootBoom 26 июня, что болен COVID-19.

"Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", – сказал Тлумак.

По информации сайта, наставник "Волыни" и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на выездном матче против "Черноморца".

По данным Совета национальной безопасности и обороны на 26 июня, в Волынской области COVID-19 заболело 2096 человек, 59 умерли, 681 человек выздоровел

В Украине за сутки было выявлено рекордное количество заражений – 1109. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).