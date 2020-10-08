В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19. Это новый рекорд

За прошлые сутки в Украине подтвердили 5397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 244 734. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 8 октября.

Число жертв болезни достигло 4690, за последние сутки умерло 93 пациента. Эти показатели – самые высокие с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд по заболеваемости фиксировали накануне – 6 октября подтвердили 4753 случая COVID-19, наибольшее количество погибших за сутки до этого регистрировали 3 октября, когда умерли 92 пациента.

Выздоровели от COVID-19 уже 108 233 пациента (+ 2263 за последние сутки), продолжают болеть 131 811 украинцев.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7197;

Волынская область – 9199;

Днепропетровская область – 7994;

Донецкая область – 5118;

Житомирская область – 7457;

Закарпатская область – 10 473;

Запорожская область – 5007;

Ивано-Франковская область – 14 693;

Киев – 25 896;

Киевская область – 10490;

Кировоградская область – 1234;

Луганская область – 1480;

Львовская область – 21 923;

Николаевская область – 4154;

Одесская область – 15 704;

Полтавская область – 3685;

Ровенская область – 13 798;

Сумская область – 6197;

Тернопольская область – 14 979;

Харьковская область – 22 712;

Херсонская область – 1636;

Хмельницкая область – 7732;

Черкасская область – 5153;

Черновицкая область – 15 757;

Черниговская область – 5066.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.