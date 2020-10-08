В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19. Это новый рекорд

За прошлые сутки в Украине подтвердили 5397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 244 734. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 8 октября.
Число жертв болезни достигло 4690, за последние сутки умерло 93 пациента. Эти показатели – самые высокие с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд по заболеваемости фиксировали накануне – 6 октября подтвердили 4753 случая COVID-19, наибольшее количество погибших за сутки до этого регистрировали 3 октября, когда умерли 92 пациента.
Выздоровели от COVID-19 уже 108 233 пациента (+ 2263 за последние сутки), продолжают болеть 131 811 украинцев.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.