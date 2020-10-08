Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн

К утру 8 октября в мире зафиксировали 36,077 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (сутками ранее сообщалось о 35,732 млн). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.
Общее количество жертв болезни достигло 1,055 млн, выздоровели уже 25,14 млн человек.
На первом месте по распространению болезни остаются США (7,55 млн заболевших, 2,99 млн выздоровевших, 211,8 тыс. умерших).
В пятерку стран с наибольшим уровнем заболеваемости входят также:
Украина в рейтинге университета остается на 25-м месте в мире по распространению болезни.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.