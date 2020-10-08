Зеленский отреагировал на обращение Медведчука к России с просьбой предоставить Украине вакцину от COVID-19

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность поставки российской вакцины "Спутник V" в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский считает такие разговоры циничными.

Президент Украины Владимир Зеленский считает циничным обращение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину о предоставлении украинцам российской вакцины от коронавируса. Об этом глава Украинского государства написал в Facebook.

"Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными препаратами", – заявил Зеленский по итогам визита в Брюссель.

6 октября Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину, "даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами". Путин ответил, что это возможно.

Зеленский в августе говорил, что Украина "записана во все очереди" за будущей вакциной против коронавируса.