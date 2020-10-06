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ПОЛИТИКА

Медведчук на встрече с Путиным рассказал, что вместе с женой и сыном привился российской вакциной

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность поставки российской вакцины "Спутник V" в Украину.

Медведчук рассказал Путину о титрах антител
Медведчук рассказал Путину о титрах антител
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 6 октября встретился в Ново-Огарево с депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, собеседники обсуждали возможность поставки российской вакцины "Спутник V" в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Медведчук рассказал, что он сам, его супруга Оксана и сын Богдан ввели себе российскую вакцину от коронавируса и теперь имеют "высокие титры" антител.

Пресс-служба приводит следующий диалог:

Медведчук: Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень хорошо ее перенес и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.

Путин: Температура была у вас?

Медведчук: Нет, не было температуры, никаких осложнений. Ни у меня, ни у членов семьи ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно.

Путин: Мы уже здесь, в России, эту тему обсуждаем постоянно. И люди знают, что может и температура подняться, и ломота может быть.

Медведчук: Наверное, это естественный процесс. Прививка все-таки.

Российский президент сказал, что вакцинировались многие его близкие родственники, сотрудники, работающие с ним, почти все руководство министерства обороны, однако не упомянул, сделал ли он сам прививку.

Медведчук предложил рассмотреть возможность попадания вакцины "Спутник V" в Украину, "даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами". Путин ответил, что такая возможность существует: "Почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности".

Глава Кремля добавил, что примерно через 10 дней будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая "практически уже произведена" в новосибирском центре "Вектор".

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан РФ. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США считают российскую вакцину недоработанной.

Путин и супруга экс-премьер-министра РФ Светлана Медведева крестили дочь Медведчука и его жены Оксаны Марченко Дарью. Украинский политик утверждал, что люди, которые подчеркивают его статус кума президента РФ, завидуют ему. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, вакцина, прививки
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