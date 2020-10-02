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Россия будет проводить испытание вакцины от коронавируса на добровольцах из Венесуэлы

Российский фонд прямых инвестиций поставил первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу.

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11 августа в России заявили о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции
11 августа в России заявили о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время в Венесуэле начнутся испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом 2 октября сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

"Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России – в исследовании примут участие 2 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Вакцинация добровольцев начнется в ближайшее время, сообщили в фонде.

Испытания российской вакцины от коронавируса уже проходят в Беларуси.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Теги: Россия, Венесуэла, добровольцы, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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