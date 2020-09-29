В Беларуси на неделю раньше начались испытания российской вакцины от COVID-19

В Беларусь доставили первые дозы российской вакцины от COVID-19.

Испытания российской вакцины от коронавируса в Беларуси начались на неделю раньше, чем планировалось. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, говорится на сайте Кремля.

Мурашко отметил, что в республику уже доставили первые дозы российской вакцины и белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19 (более 1,1 млн человек).