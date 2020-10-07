От коронавируса в мире умерли уже более 1,04 млн человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 к утру 7 октября в мире достигло 1 048 714. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 35,732 млн, выздоровели почти 24,894 млн пациентов.
Пятерка стран с наибольшим распространением инфекции выглядит так:
Украина в рейтинге университета остается на 25-м месте в мире по распространению болезни.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.