От коронавируса в мире умерли уже более 1,04 млн человек

С начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели почти 24,894 млн пациентов.

США остаются на первом месте в мире по распространению инфекции Фото: ЕРА

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 к утру 7 октября в мире достигло 1 048 714. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 35,732 млн, выздоровели почти 24,894 млн пациентов.

Пятерка стран с наибольшим распространением инфекции выглядит так:

США (7,499 млн заболевших, 2,952 млн выздоровевших, 210,9 тыс. умерших);

Индия (6,685 млн заболевших, 103,6 тыс. умерших, 5,663 млн выздоровевших);

Бразилия (4,969 млн заболевших, 4,443 млн выздоровевших, 147,5 тыс. умерших);

Россия (1,231 млн заболевших, 21,6 тыс. умерших, 984,8 тыс. выздоровевших);

Колумбия (869 тыс. заболевших, 770,8 тыс. выздоровевших, 27 тыс. умерших).