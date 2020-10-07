В Украине снова зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19

За прошлые сутки в Украине подтвердили 4753 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 239 337. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 7 октября.
Показатели за 6 октября стали самыми высокими с начала эпидемии в Украине. Предыдущий рекорд в стране фиксировали 2 октября, когда подтвердили 4661 новый случай заболевания.
Жертвами болезни стали уже 4597 украинцев, в том числе 77 – за последние сутки. Продолжают болеть 128 770 пациентов, выздоровели 105 970 (+2569 за последние сутки – рекордное количество).
Ситуация по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.