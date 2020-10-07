В Украине снова зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине стали уже 4597 человек, в том числе 77 – за последние сутки.

За прошлые сутки в Украине подтвердили 4753 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 239 337. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 7 октября.

Показатели за 6 октября стали самыми высокими с начала эпидемии в Украине. Предыдущий рекорд в стране фиксировали 2 октября, когда подтвердили 4661 новый случай заболевания.

Жертвами болезни стали уже 4597 украинцев, в том числе 77 – за последние сутки. Продолжают болеть 128 770 пациентов, выздоровели 105 970 (+2569 за последние сутки – рекордное количество).

Ситуация по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7074;

Волынская область – 9037;

Днепропетровская область – 7688;

Донецкая область – 4824;

Житомирская область – 7221;

Закарпатская область – 10 373;

Запорожская область – 4862;

Ивано-Франковская область – 14 562;

Киев – 25 474;

Киевская область – 10291;

Кировоградская область – 1215;

Луганская область – 1394;

Львовская область – 21 696;

Николаевская область – 4025;

Одесская область – 15 337;

Полтавская область – 3497;

Ровенская область – 13 532;

Сумская область – 5885;

Тернопольская область – 14 737;

Харьковская область – 22 136;

Херсонская область – 1591;

Хмельницкая область – 7473;

Черкасская область – 4917;

Черновицкая область – 15 589;

Черниговская область – 4907.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.