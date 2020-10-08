В больницах Украины с диагнозом COVID-19 находится 20 тыс. человек – Степанов

Украина не может пойти путем некоторых стран и объявить полный карантин, однако медицинская система в стране может не выдержать роста числа больных коронавирусной болезнью. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В украинских больницах на сегодняшний день находятся более 20 тыс. человек с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За последние сутки было госпитализовано 900 человек с подтвежденным диагнозом.

Степанов подчеркнул, что медицинская система в Украине не выдержит, если граждане не начнут соблюдать правила. Он отметил, что врачи в стране уже устали полгода без перерыва спасать людей.

"Я понимаю, что мы не можем пойти тем путем, которым пошли некоторые страны, в частности, Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", – добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровели 108 233 пациентов.