"Заполненность все время 100%". В Харькове для больных COVID-19 койки начали ставить в холлах и коридорах

По словам замглавы Харьковского горсовета Светланы Горбуновой-Рубан, в Харькове бывают ситуации, когда пациент "немного" может ждать в приемном отделении, пока освободится койко-место.

В Харькове в больницах с пневмонией лежат 811 человек, у 667 их них подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, рассказала замглавы Харьковского горсовета Светлана Горбунова-Рубан, сообщает Общественное.

"Заполненность все время 100%. Но идет динамическое изменение: одного человека выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть даже ситуации, когда человек может немного подождать в приемном отделении, пока выпишется и уедет человек, который лежит на кровати", – сказала она.

По словам чиновницы, больницы переполнены – на 7 октября в рассчитанной на 50 коек горбольнице №18 было 53 пациента, в больнице №13, рассчитанной на 140 мест, лежало 150 больных. В клиниках достали уже все кровати, которые были на складах, добавила она.

"Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат, будут лечиться, они будут получать все, что нужно", – сказала Горбунова-Рубан.

Дома сейчас лечатся 5,8 тыс. жителей Харькова, 287 из них имеют подтвержденный COVID-19, но болеют бессимптомно, рассказала она.

В Харьковской области с начала вспышки подтвердили 22 712 случаев COVID-19, из них, по данным областного лабораторного центра, в Харькове – 17 541 (+429 за последние сутки).