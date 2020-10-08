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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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Медведчук отправился в Москву, чтобы показать накануне выборов, что обладает уникальной возможностью сидеть в присутствии "солнцеликого"

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Виктор Владимирович Медведчук съездил похлопотать об украинском народе перед "самим". В первую очередь он, конечно, отправился в Москву, чтобы показать накануне местных выборов своим поклонникам, что все еще обладает уникальной возможностью не просто встречаться, но даже сидеть в присутствии "солнцеликого". Лучась его отраженным светом, лидер ОПЗЖ и сам становится подобным богам.

Ничего, что по распоряжению дорогого кума российские войска оккупировали большой кусок Украины и продолжают убивать наших людей. Ничего, что в мире на Путина смотрят как на опасного психа, циничную тварь, готовую травить своих политических оппонентов боевым отравляющим веществом и врать, врать, врать. Медведчук – подобострастный поклонник хозяина Кремля и в числе самых приближенных готов в знак восхищения и безмерной лояльности вколоть себе и своей семье какую-то дрянь с нарочито пропагандистским называнием "Спутник V", которую высочайшим повелением, вопреки мнению международных экспертных организаций, велено называть чудодейственной вакциной от коронавируса.

– Температура была? – снисходительно интересуется Путин у своей шестерки из Украины.

– Очень легко перенесли, – спешит заверить Медведчук.

А если бы и температура?! Это же просто счастье потемпературить в результате прививки дерьма за российского барина. Путин рассказывает ему, что таких же уколов удостоилось все руководство силовых структур Российской Федерации, включая Министерство обороны и ФСБ. Виктор Медведчук в этом ряду смотрится совершенно естественно.

Разговор заходит о том, как бы так сделать, чтобы и всех украинцев уколоть, вождь ОПЗЖ тут же радеет перед Кремлем обо всех нас, словно его кто-то уполномочил.

– Надо со специалистами из Украины заняться реализацией этого плана, – отвечает ему российское начальство. – Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы.

Они готовы, кто бы сомневался. Виктор Медведчук в этом разговоре, разумеется, представляет неофициальные власти Украины. И в этом качестве просит президента России снять санкции с украинских предприятий: страдают и без того не уколотые украинские рабочие. По распоряжению Путина куму по этому поводу устраивают встречу с премьером Мишустиным, на которой тоже льются крокодильи слезы о страданиях украинского народа от неправильных российско-украинских отношений. При официальной власти Медведчука такого безобразия не случилось бы.

Норвежский политик Видкун Квислинг был горячим поклонником фюрера. Он даже создал партию нацистского типа, которая у норвежцев, впрочем, популярности не снискала. Гитлеровцы тоже относились к нему с заметным пренебрежением. Когда в 1940 году германские войска вступили в Норвегию, Квислинг попытался соорудить правительство во главе с собой, но немцы быстро прикрыли эту лавочку, предпочтя иметь простую оккупационную администрацию, при которой сбоку припеку был услужливый Квислинг. В освобожденной Норвегии Квислинга судили и расстреляли, а его имя стало нарицательным при гадливом обозначении национального предателя.

Медведчук – наш Квислинг. Но его политическая сила представлена в Верховной Раде, по популярности у украинцев она занимает второе-третье место, у нее самое мощное информационное сопровождение в воюющей Украине, построенное по самым забористым рецептам Останкино. У украинского Квислинга мощный бизнес как в Украине, так и в России. У него все хорошо. Его не беспокоят патриоты, поскольку он их, очевидно, совершенно не беспокоит. И где-то тут пролегает разница между патриотизмом норвежским и украинским, ведущая, соответственно, к разным судьбам наших квислингов и бесконечному различию наших обществ и государств.

Нет, Медведчуку никто не позволит стать российским гауляйтером Украины и обколоть "Спутником" все население во славу кума. Но и того, что ему позволено, достаточно, чтобы понять, насколько мы тяжело больны.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Медведчук, выборы, Москва, Кремль, Леонид Швец, политика, ОПЗЖ, вакцина, коронавирус, прививки
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