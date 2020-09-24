Жена Медведчука стала владелицей строительной компании в России – "Схемы"

Супруга лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко в начале осени стала владелицей компании "НЗНП Инжиниринг", зарегистрированной в Москве 1 апреля 2020 года. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 года российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг". Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода" и UA:Первый).

ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, основное направление ее деятельности – заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Дополнительные виды деятельности: архитектура, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Медведчука и Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории РФ.

"НЗНП Трейд" – компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" – компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" – компания-перевозчик и АО "НЗНП" (Новошахтинский завод нефтепродуктов), отметили журналисты "Схем".

Директором "материнской" для нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак, бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-руководитель Федерального агентства по пользованию недрами.