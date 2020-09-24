Жена Медведчука стала владелицей строительной компании в России – "Схемы"

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 года российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг". Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода" и UA:Первый).
ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, основное направление ее деятельности – заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Дополнительные виды деятельности: архитектура, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.
Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Медведчука и Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории РФ.
"НЗНП Трейд" – компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" – компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" – компания-перевозчик и АО "НЗНП" (Новошахтинский завод нефтепродуктов), отметили журналисты "Схем".
Директором "материнской" для нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак, бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-руководитель Федерального агентства по пользованию недрами.