Обязательный масочный режим и дезинфекция. В Сумах ужесточат карантин

С 9 октября в Сумах введут полный масочный режим и ограничат проведение массовых мероприятий, сообщил мэр города Александр Лысенко.

Мэр Сум хочет, чтобы в общественном транспорте все были в масках Фото: depositphotos.com

В Сумах усилят карантин и введут полный масочный режим из-за роста количества больных COVID-19, сообщил 8 октября мэр города Александр Лысенко в Facebook по итогам решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"С завтрашнего дня будет введен 100-процентный обязательный масочный режим на территории города Сумы во всех заведениях, будут ограничения на проведение массовых мероприятий", – пояснил он.

В городе увеличат количество проверяющих работу учреждений всех форм собственности, заведений общественного питания и отдыха, рассказал Лысенко.

Заведения будут закрывать, если обнаружатся системные нарушения карантина, предупредил мэр Сум.

"Системные нарушения – это более трех нарушений. Надо на рынках наводить порядок, чтобы в транспорте все были в масках. Извините, мы уже не можем наблюдать за этими нарушениями", – сказал Лысенко.

С понедельника (12 октября), по словам главы города, в Сумах будут проводить массовую дезинфекцию.

"Все подъезды всех домов, весь транспорт и все учреждения хозяйствования на территории Сум [подлежат дезинфекции]", – уточнил мэр города.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз его продлили до 1 ноября.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 5 октября Сумы вошли в "оранжевую" зону. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Сумской области по состоянию на 8 октября зарегистрировано 6197 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Количество жертв достигло 88, выздоровело 2134 человека.

В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233, продолжает болеть 131 811 украинцев.