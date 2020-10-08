Сотрудничество после Brexit. Украина и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставили подписи под соглашением о сотрудничестве и свободной торговле. Договор заменит Соглашение об ассоциации с ЕС в отношениях Киева и Лондона после Brexit.

8 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, фото с церемонии подписания разместил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как сказал премьер-министр Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы – западный и восточный – стали еще ближе", – написал глава украинского МИД.

Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав Прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими pic.twitter.com/XW2TJz5xTz — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 8, 2020

Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после Brexit, отмечает "Европейская правда". В Великобритании появится должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Brexit состоялся 31 января 2020 года. Переходный период, в течение которого Великобритания придерживается торговых правил ЕС и остается внутри общего рынка, заканчивается в конце этого года.

Подготовку стратегического двустороннего соглашения Лондон и Киев вели с лета 2019 года, когда Джонсон занял пост премьер-министра.